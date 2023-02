Au Cercle, le Standard a craqué dans les derniers instants

Treizième match consécutif sans défaite pour le Standard face au Cercle, plus battu par les Brugeois depuis décembre 2013, mais pas de victoire qui, à défaut de susciter de l’engouement, aurait grandement fait les affaires du club liégeois dans la course au Top 8… ou au Top 4. Mais après avoir vu Philip Zinckernagel, emprunté durant quatre-vingt minutes, être décisif sur penalty (81e), les joueurs de Ronny Deila ont craqué dans les derniers instants, sur une volée canon d’Ayase Ueda. « C’est toujours décevant quand vous prenez un but à la dernière minute, mais je suis tout de même content de ramener quelque chose d’ici. »