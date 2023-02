Dennis Praet inscrit son premier but de la saison et scelle la victoire de Leicester contre Aston Villa (vidéo)

Samedi après-midi, Leicester s’est imposé 2-4 sur le terrain d’Aston Villa lors de la 22e journée de Premier League. Dennis Praet a inscrit le dernier but des Foxes pour leur assurer une victoire précieuse dans la course au maintien.

Avec Youri Tielemans, Wout Faes et Timothy Castagne titulaires, Leicester a concédé l’ouverture du score de Watkins (9e, 1-0), mais Maddison y a rapidement répondu (12e, 1-1). Le but contre son camp de Souttar (32e, 2-1) a rétabli l’avance des Villains, avant qu’Iheanacho (41e, 2-2) et Tete (45e+2, 2-3) ne renverse brusquement la vapeur en faveur des Foxes.

En fin de rencontre, après une carte jaune infligée à Timothy Castagne (56e), Praet a rejoint ses compatriotes sur la pelouse pour inscrire le quatrième but de Leicester (79e, 2-4). Leander Dendoncker est monté au jeu à la 82e du côté de Villa, et Tielemans a lui aussi écopé d’une carte jaune dans les derniers instants (88e).