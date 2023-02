D1A: Eupen partage l’enjeu face à Westerlo (1-1)

Eupen et Westerlo ont partagé l’enjeu, 1-1, au Kehrweg, ce samedi soir.

Westerlo a surpris les Pandas avec un but en fin de première mi-temps (44e). À la suite d’une passe ratée de Magnée, Nene s’en est allé tout seul vers le but adverse et a battu Moser d’une astucieuse pichenette.

L’égalisation est venue après l’heure de jeu pour Eupen, lorsque Ndri s’est fait accrocher fautivement dans la surface de Westerlo par Tagir. Peeters s’est élancé pour botter le pénalty qu’il a transformé dans la lucarne de Bolat, via la barre transversale (69e).