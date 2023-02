Sans Neymar ni Mbappé, le PSG s’impose par le plus petit écart face au Toulouse de Brecht Dejaegere

Avec son capitaine Brecht Dejaegere titulaire, le Téfécé est parvenu à surprendre le PSG en ouvrant la marque via Van den Boomen (20e). Hakimi a égalisé avant le repos pour les champions de France en titre (38e), et Messi a inscrit le but de la victoire (58e). Après avoir pris un carton jaune (49e), Brecht Dejaegere a été remplacé à la 81e minute.

Après une défaite contre Rennes (1-0) et un match nul face au Stade Rémois de Will Still (1-1), et une victoire 1-3 à Montpellier, le PSG enchaîne une deuxième victoire de rang et compte maintenant 54 points, soit 8 de plus que son dauphin, l’OM, qui recevra Nice dimanche. Toulouse est 12e avec 29 points et compte une solide avance de 11 points sur la zone rouge.