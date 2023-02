Parti aux New York Red Bulls, Dante Vanzeir se confie: «Je ne suis pas une personne impulsive qui fait des choix à l'aveuglette»

Après deux ans et demi à l’Union, Dante Vanzeir a décidé d’aller tenter sa chance aux Red Bulls de New York. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui est mûrement réfléchi, comme le Belge l’explique dans un grand entretien.

Dante, quand et comment ont été établis les premiers contacts avec les New York Red Bulls ?

De l’été. New York avait informé mon manager (Nico Vaesen, ndlr) de l’intérêt qu’il portait à mon égard et lui avait demandé si j’étais intéressé par un transfert. Au début, c’était encore vague, mais j’ai apprécié cet intérêt. Le New York Red Bulls est un club spécial après tout, un club auquel on pense très rapidement quand on parle de la MLS. Mais New York a ensuite fait appel à l’attaquant Patryk Klimala, ce qui a mis mon transfert en attente. Ce n’est qu’en hiver que le RB a commencé à pousser pour moi. Ensuite, tout s’est passé relativement vite.

La MLS n’est pas un choix évident pour un pro en Europe. Vous avez longtemps hésité ?