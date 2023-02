Coupe Davis: David Goffin s’incline en trois sets contre Soonwoo Kwon, la Belgique et la Corée du Sud à égalité (vidéo)

Sur la surface dure de la salle olympique sud-coréenne, le Liégeois, 41e à l’ATP, a été battu en 1 heure et 55 minutes de jeu. Soonwoo Kwon remet ainsi les deux équipes dos à dos (2-2) avant un dernier match décisif.

Après les deux succès belges conquis la veille par Zizou Bergs et David Goffin, les Sud-Coréens s’étaient remis à espérer après la victoire de leur double dimanche. Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147) ont en effet battu Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) au bout de deux heures d’un match épique.

Le dernier match entre Zizou Bergs (ATP 155) et Seong Chang Hong (ATP 237) sera décisif.