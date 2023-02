Avec Burnley, Vincent Kompany continue d’impressionner et s’offre un prestigieux record (photo)

Le Belgo-Marocain Anass Zaroury (8ème) a mis les troupes de Vincent Kompany à l'abri dès le début de la rencontre à Carrow Road.Après la pause, Vitinho (55ème), ex-Cercle Brugge, a doublé l'avance et Hjalmar Ekdal (60ème) a scellé complètement le match quelques minutes plus tard.

Burnley compte 65 points au classement de la deuxième division anglaise de football. C'est sept de plus que le premier poursuivant, Sheffield United (58), et vingt de plus que le troisième, Middlesbrough (45). Les deux premières équipes à la fin de la saison sont promues directement en Premier League.