Jurgen Klöpp n’a pas digéré la nouvelle défaite de Liverpool en Premier League: «Je suis tellement déçu et en colère» (vidéo)

Les choses ne s’arrangent pas pour le Liverpool de Jürgen Klopp corrigé par Wolverhampton (3-0) après une nouvelle prestation désastreuse. Les Reds, seulement 10es avec 29 points, ont offert pratiquement deux buts à leur adversaire par Joël Matip contre son camp (1-0, 5e) et Craig Dawson (2-0, 12e).

« Encaisser des buts tôt, ce n’est pas la première fois que cela nous arrive, mais la façon dont on les a concédés aujourd’hui était inacceptable », a pesté Jürgen Klopp après le match. En seconde période, Ruben Neves a même aggravé la marque en contre (3-0, 71e) pour des Wolves qui prennent volontiers ces trois points qui les sortent de la zone rouge (15e).

« Le troisième but, je ne le compte pas, parce que c’était la première fois de la période qu’ils passaient la ligne médiane », a balayé Klopp, « mais les deux autres buts, aborder un match en ayant dit tout ce qu’on a dit cette semaine, et juste avant le match, et faire ce type d’entame, c’est horrible » a poursuivi le technicien encore déboussolé.