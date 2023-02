Auto: Mercedes triomphe aux 12 Heures de Bathurst, WRT au pied du podium

La classique australienne s’est achevée au sprint. Pour sa première course officielle avec BMW, WRT a terminé aux 4e et 6e places ; Valentino Rossi a visiblement apprécié sa découverte du « Mont Panorama ».

Deuxième victoire consécutive pour Mercedes aux 12 Heures de Bathurst, la classique australienne de l’Intercontinental GT Challenge disputée la nuit dernière sur le fabuleux tracé du « Mont Panorama », dans les Blue Mountains (banlieue de Sydney). Jules Gounon, qui a franchi la ligne à l’issue d’un sprint endiablé devant la Porsche de Campbell-Jaminet-Preining (à 0,926 millièmes de seconde !) et la Mercedes des polemen Engel-Marciello-Grenier (à 1,417 sec.), a même fait encore plus fort en signant son troisième succès de rang en compagnie de l’Australien Kenny Habul et de l’Allemand Luca Stolz : en 2020 (l’édition 2021 avait été annulée pour cause de pandémie), le Français s’était déjà imposé sur une Bentley alors partagée avec le Sud-Africain Jordan Pepper, et notre compatriote Maxime Soulet.

Rossi ravi !

Côté belge encore, l’écurie WRT qui s’engageait pour la première fois sous la bannière officielle de BMW (le double podium – 1er et 3e – conquis il y a trois semaines aux 24 Heures de Dubaï l’avait été à titre privé) a classé ses deux M4 GT3 dans le top 6. La voiture 32 emmenée par Dries Vanthoor et Charles Weerts (accompagnés du Sud-Africain Sheldon van der Linde) a échoué au pied du podium, à 44 secondes des vainqueurs, tandis que la « 46 » de Valentino Rossi – solidement épaulé par Maxime Martin et Augusto Farfus, a terminé à une encourageante 6e place, à un tour des vainqueurs.