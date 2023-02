Les négociations entre direction et syndicats de Ryanair se poursuivent dans la discrétion

Les discussions entre la direction de Ryanair et les syndicats représentant le personnel de la compagnie basé en Belgique se poursuivent dans la discrétion, a-t-on appris dimanche auprès du syndicat chrétien CNE. Plusieurs dossiers s’entremêlent, ce qui explique la longueur et la complexité des discussions.

Depuis des mois, les négociations d’une nouvelle convention collective de travail concernant les stewards et hôtesses basés aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et de Charleroi (BSCA) étaient au point mort. Le personnel dénonçait l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Cette situation avait déjà conduit à l’organisation de grèves de la part du personnel de cabine mais aussi des pilotes au début de l’été dernier. De nouveaux arrêts de travail des stewards et hôtesses avaient eu lieu lors du week-end du Nouvel An et le suivant.

Mardi - et après onze jours cumulés de grève, soulignait-on à la CNE -, on avait appris que le transporteur irlandais avait finalement déposé sur la table des négociations une proposition concernant le personnel de cabine de la compagnie basé en Belgique.

Plusieurs dossiers entremêlés

Depuis lors, le syndicat chrétien entend donner toute sa chance à la négociation, qui doit se faire dans la discrétion et la sérénité, insiste son secrétaire permanent Didier Lebbe, rappelant que le personnel sera le premier informé de l’issue des débats.

Une nouvelle rencontre avec Ryanair a eu lieu vendredi et les discussions se poursuivent. Plusieurs dossiers semblent y être entremêlés: le sort du personnel de cabine et celui des pilotes à Charleroi mais aussi les négociations dans le cadre de la loi Renault concernant le personnel qui était basé à Brussels Airport.

«Il y a des négociations. On espère vraiment un résultat le plus vite possible. Mais nous avons vraiment besoin d’un peu de temps pour résoudre tous ces dossiers dans l’intérêt des travailleurs et des passagers», souligne Didier Lebbe, espérant que cela ne prendra toutefois pas trop de temps.