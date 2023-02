Météo: des journées ensoleillées et des nuits gelées la semaine prochaine

Lundi, la journée commencera avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard éventuellement givrant. En Ardenne, des plaques de glace seront encore possibles. Au fil des heures, le soleil percera la couverture nuageuse et la nébulosité finira par devenir variable. Dans l’ouest, le risque de grisaille est plus limité le matin, où l’on profitera donc d’un temps assez ensoleillé. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés dans le centre et des valeurs proches de 7 degrés dans l’ouest. Le vent sera faible à parfois modéré.

Mardi, après une nuit avec un gel généralisé, le temps sera ensoleillé. On notera toutefois la présence de brouillards givrants au petit matin, principalement à l’ouest de l’Escaut. Les températures maximales atteindront des valeurs de 1 à 3 degrés en Ardenne et de 4 à 6 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera faible.

À lire aussi La guerre des prévisions météo, entre business juteux et rude concurrence

Mercredi, le soleil brillera tout au long de la journée. Après le gel nocturne généralisé, les températures à la mi-journée remonteront entre 2 et 5 degrés. Le vent sera généralement faible, et plutôt modéré en Ardenne.