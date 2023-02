La grosse somme d’argent perdue par Dani Alves après les accusations de viol à son encontre L’arrière droit brésilien Daniel Alves a déjà perdu très gros sur le plan financier.

Publié le 5/02/2023

Dani Alves se trouva dans la tourmente. L’ancien joueur du FC Barcelone est emprisonné depuis le 20 janvier après des accusations de viol. Alors que son avocat est sur le point de demander un recours devant le tribunal pour demander sa libération conditionnelle en promettant qu’il résidera dans la ville catalane dans l’attente de son procès, Dani Alves doit vivre d’autres soucis. Plutôt d’ordres financiers.

Sur le plan sportif, son club des Pumas UNAM a résilié son contrat, lui qui recevait 300.000 euros par mois. Mais en plus de ça, le club mexicain va faire jouer une clause qui dit que le joueur doit être sanctionné pour « participation à des affaires de dopage, dans tout scandale rendu public ou dans tout acte qui est considéré comme un crime selon la législation du pays dans lequel il a eu lieu. » Il devrait ainsi payer 5 millions de dollars, soit 4,5 millions d’euros.

De plus, plusieurs sponsors personnels du Brésilien ont rompu leur contrat. D’après El Mundo, Dani Alves doit renoncer à une somme entre 30.000 et 50.000 euros de droits d’image. Dès le 23 janvier, la société de paris sportifs lxPartner a cassé son partenariat avec celui qui était son ambassadeur. Deux jours plus tard après, même décision pour Ethika, une marque de vêtements. Enfin Adidas n’a pas renouvelé le contrat qui avait expiré le 18 janvier.