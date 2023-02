L’instant techno: comment profiter à fond de son wifi

Crashs ponctuels mais réguliers, impossibilité de se connecter à sa box, pages internet qui mettent une plombe à s’afficher correctement quand on les consulte depuis sa cuisine, etc. On subit régulièrement les aléas du wifi. La propagation des ondes peut en effet être limitée par de nombreux facteurs. Elle peut aussi être améliorée grâce à quelques astuces.

Les problèmes de réseau viennent le plus souvent de l’architecture de son habitation et de la disposition des lieux. En théorie, on devrait pouvoir se connecter à un modem dans un rayon d’environ 200 m2. Dans les faits, on atteint rarement une si bonne couverture.