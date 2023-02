Ukraine: l’Allemagne a rassemblé «des centaines» de preuves de crimes de guerre

L’Allemagne a rassemblé « des centaines » d’éléments prouvant des crimes de guerre en Ukraine, a indiqué le procureur général Peter Frank dans un entretien publié dimanche dans lequel il appelle à un mécanisme international pour traduire les responsables en justice.

« En ce moment nous nous concentrons sur Boutcha et les attaques sur les infrastructures civiles en Ukraine », a précisé Peter Frank, interrogé par le journal Welt am Sonntag. Il a ajouté que la plupart des preuves provenaient d’interviews avec des réfugiés ukrainiens. Le but est de « se préparer pour un éventuel procès dans l’avenir – que ce soit en Allemagne ou avec l’un de nos partenaires internationaux ou via une cour internationale », a-t-il dit.

M. Frank a précisé que ses services ont commencé à enquêter sur la situation en Ukraine en mars 2022. « Nous n’enquêtons pas sur des personnes en particulier, nous réunissons plutôt des informations et des preuves », a-t-il indiqué. Il reconnaît toutefois que pour poursuivre en Allemagne des personnes suspectées de crimes de guerre, il faudrait qu’elles se trouvent dans ce pays.