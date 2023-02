Des individus cagoulés tirent à blanc sur la Grand-Place de Binche: ce que l’on sait

Un groupe d’une vingtaine de personnes a fait irruption samedi soir vers minuit au sein d’un établissement situé Grand Place à Binche, pour dégrader les lieux et tirer des balles à blanc avec une arme factice avant de prendre la fuite. C’est ce qu’a indiqué dimanche matin Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi, confirmant une information de RTL Info. Aucune interpellation n’est intervenue à ce stade de l’enquête.

Selon les premiers éléments à disposition du parquet ce dimanche matin, un groupe composé d’une vingtaine de personnes et qui serait originaire de La Louvière a fait irruption dans un café binchois. « Ces personnes auraient un litige avec d’autres personnes. Et à la suite d’un précédent événement, ils sont venus pour tout casser dans le café », a indiqué le parquet de Charleroi en matinée. Selon l’autorité judiciaire, la vingtaine de personnes aurait profité de l’extinction de l’éclairage public à minuit pour mieux se regrouper, à l’abri des regards et des caméras de surveillance.