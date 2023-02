D1A: portés par Zorgane, les Zèbres comblent deux buts de retard et accrochent Malines (2-2)

Mené 2-0 à Malines en match de la 24e journée de Jupiler Pro League, Charleroi a arraché un partage grâce à un doublé d’Adem Zorgane (66e, 67e). Les Malinois avaient creusé l’écart par Nikola Storm (5e) et Geoffry Hairemans (27e) avant que Rob Schoofs ne soit exclu (40e). Au classement, les Zèbres (28 points, 12e) devancent toujours les Malinois (26 points,13e)

À Malines, Steven Defour a aligné un nouvel axe défensif (David Bates, Alec Van Hoorenbeeck) en raison de la suspension de Dimitri Lavalée et de la blessure de Vanlerberghe. Il a aussi fait appel à Jennes Van Hecke pour remplacer Walsh, blessé à l’échauffement. Chez les Zèbres, Felice Mazzù a préféré Vakoun Bayo à Youssouph Badji à la pointe de l’attaque.

Malines a rapidement trouvé le chemin des filets par l’inarrêtable Storm, isolé devant Hervé Koffi par son compère suédois Kerim Mrabti (5e, 1-0). Le «Kavé» est resté dominateur et les Zèbres l’ont échappé belle lorsque sur une volée repoussée de Storm, Schoofs a envoyé le ballon sur le poteau et que sur le rebond, Storm a vu sa reprise repoussée du pied par le gardien carolo (19e). Les Anversois ont quand même doublé l’écart sur contre. Après avoir effectué un raid à partir de sa zone, Storm a servi Hairemans (27e, 2-0). Les visités ne pouvaient toutefois pas se reposer sur leur avance puisqu’ils se sont retrouvés à dix suite à l’expulsion de Schoofs pour une faute sur Ken Nkuba (40e).

À la mi-temps, Mazzù a sorti Mehdi Boukamir, Jonas Bager et Isaac Mbenza pour Jules Van Cleemput, un ex-Malinois, Stefan Knezevic et le débutant Nikola Stulic (46e). Ce triple changement n’a pas immédiatement augmenté la puissance offensive des Zèbres face à des Malinois, qui tablaient sur leur double avantage. Petit à petit, Charleroi, qui repartait inlassablement de l’arrière, s’est rapproché de Gaëtan Coucke. Sur une passe de Bayo, Zorgane a relancé le match d’une volée (66e, 2-1). Dans la foulée, l’attaquant algérien a égalisé d’une tête décroisée sur un centre de Van Cleemput (67, 2-2). Sans un double arrêt sur la ligne de Coucke et de Julien Ngoy sur un coup de tête de Van Cleemput et un rebond de Stulic, Charleroi aurait pu même arracher les trois points.

Les compositions

Malines : Coucke, Walsh, Hairemans, Storm, Schoofs, Van Hoorenbeeck, Mrabti, Bolingoli, Da Cruz, Bates, Verstrate

Charleroi : Koffi, Bager, Boukamir, Marcq, Kayembe, Knuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Mbenza, Bayo

