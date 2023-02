Jusqu’à -78ºC ressentis: les images glaçantes du vortex polaire aux Etats-Unis et au Canada

Epique » et du jamais-vu depuis des « générations » : les services météorologiques des Etats-Unis et du Canada avaient redoublé vendredi d’avertissements catastrophistes face aux températures polaires risquant d’atteindre -50 degrés ressentis dans le nord-est américain et l’est canadien soumis à un vent glacial.

« C’est un coup (de froid) arctique épique », du jamais-vu à l’échelle d’une « génération », en particulier « quelque chose que le nord et l’est du Maine n’ont pas connu depuis 1982 et 1988 », note le National Weather Service (NWS).

Les craintes se sont confirmées dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la région de la Nouvelle-Angleterre (qui regroupe plusieurs Etats, dont le Massachussets et le Maine), le thermomètre est passé sous la barre des -40ºC, avec un ressenti allant jusqu’à -70ºC.

En cause : un souffle d’air arctique baptisé « arctic blast ». Il s’agit d’une « dépression qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles Nord et Sud à environ 30 km d’altitude », selon La Chaîne Météo. Ce phénomène provoque de rapides descentes d’air froid vers les latitudes tempérées en Amérique du Nord ou en Europe.

Le record a été établi à Mount Washington dans le New Hampshire, avec -43ºC et des rafales de vent proches des 200km/h. La température ressentie s’approchait des -80ºC.

La différence de température entre l’air et l’eau était si grande que de la vapeur s’échappait de la mer ce samedi à Boston.

A New York, l’eau des fontaines s’est transformée en glace, offrant des images uniques.

New York. - Reuters

De l’autre côté de la frontière, des alertes de froid polaire avaient également été émises pour l’est du Canada. La température ressentie était déjà de -41º à Montréal vendredi après-midi. Si les avertissements ont été levés dans la majorité des régions, certaines villes du nord du Québec et du Labrador étaient encore confrontées à un temps glacial ce dimanche matin.

Dans l’ouest du Labrador, les températures approchent encore les 50ºC ressentis. Le Nuvanik (Nouveau-Québec) conservera des ressentis jusqu’à -52ºC jusqu’à lundi.