Une nouveauté dope l’emploi au parc Astérix

Agents d’accueil, vendeurs en boutique, comédiens, costumiers, régisseurs, serveurs ou cuisiniers… En 2023, ce ne sont plus 1 000 emplois (comme les années précédentes), mais 2 000 (dont 50 CDI) que promet Astérix. « Nous aurons besoin de 1000 personnes dès avril. Plus 300 pour la période estivale, 500 pour Halloween et encore 200 pour Noël », détaille Fathia Gueucier, responsable du recrutement, auprès de nos confrères du Courrier Picard.

L’une des raisons de ces embauches deux fois plus nombreuses tient à l’ouverture, en avril, d’une nouvelle zone féerique de trois hectares, avec un coaster « le plus haut et le plus rapide de France ».