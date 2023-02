Etoile de Bessèges: victoire finale de Neilson Powless, le chrono final pour Mads Pedersen

C’est le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui s’est adjugé ce chrono final, qui s’est terminé par une montée de 2,8 km (5,6 %), bouclant le parcours en 15:25, se montrant 7 et 10 secondes plus rapide que les Britanniques Joshua Tarling et Ben Tulett (INEOS Grenadiers), qui montent sur les 2e et 3e marches du podium.

Le premier Belge de ce contre-la-montre est Dylan Teuns (Israël-Premier Tech), 25e à 1:03 de Pedersen. Arnaud De Lie (Lotto Dstny), vainqueur de deux étapes et porteur du maillot de leader pendant les trois premiers jours de course, a terminé 31e à 1:10 du vainqueur.

Au général, Neilson Powless l’emporte avec 1 seconde d’avance sur le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). Le Français Pierre Latour (TotalEnergies) termine 3e à 11 secondes. Arnaud De Lie prend la 7e place du classement final à 2:04 du vainqueur.

Mattias Skjelmose avait pris le maillot de leader à Arnaud De Lie samedi à la suite de sa victoire dans la 4e étape au sommet du Mont Bouquet, où il s’est imposé dans un sprint à deux devant Powless.

Dimanche, Neilson Powless a terminé 8e du chrono avec 5 secondes d’avance sur Mattias Skjelmose. L’Américain en profite pour enlever le classement final et signer à 26 ans le 4e succès de sa carrière, après ses victoires dans la Classica San Sebastian 2017, la Japan Cup l’année passée et le GP de la Marseillaise la semaine dernière.