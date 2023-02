Thorgan Hazard marque pour ses débuts avec le PSV (vidéo)

Monté au jeu à la 62e, Thorgan Hazard a fait le break pour l’équipe d’Eindhoven six minutes plus tard (68e, 0-2). Le PSV avait ouvert la marque par Anwar El-Ghazi (8e, 0-1), qui s’est blessé aux ischio-jambiers et a laissé sa place à Johan Bakayoko (17e), mais celui-ci n’a pas non plus terminé la rencontre qu’i a quittée à la 71e. S’il avait décidé de ne pas lancer directement dans la bagarre ses deux nouvelles recrues (Hazard et Patrick van Aanholt), Ruud van Nystelrooij avait été contraint d’effectuer un nouveau changement sur blessure au profit de Van Aanholt dès la 32e. Ce sont également deux réservistes, qui ont arraché le partage pour les Rotterdamois: Alireza Jahanbakhsh a signé un doublé sur des passes d’Oussama Idrissin (82e, 90e+6). Au classement, Feyenoord reste leader avec 43 points, quatre longueurs devant le PSV (4e).

Les Go Ahead Eagles se sont imposés 1-0 face à Nimègue grâce à un but de Finn Stokkers (36e, 1-0) Titulaire avec l’équipe de Deventer, Philippe Rommens est sorti à la 62e alors que dans le même temps Xander Blomme faisait son apparition sur le terrain. Le NEC occupe la 10e place (23 points) et GA Eagles est 12e à un point.