Chasse: une balle perdue traverse toute une maison en France

C’est une grosse frayeur qui aurait pu virer au drame que rapportent nos confrères de l’Union. Ce samedi 4 février, vers midi, un tir de fusil de chasse frappe une maison du village de Monthenault. « Cinq minutes avant, j’étais assise sur le canapé, dos à la fenêtre et au champ où se trouvaient les chasseurs, explique Françoise Alves de Oliveira, résidente de l’habitation touchée. J’étais dans une autre pièce quand j’ai entendu une énorme détonation. Je suis retournée dans le salon, et j’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’une balle perdue. »

Pour elle, c’est un véritable choc. La balle, d’un calibre conséquent, est entrée dans la maison en trouant l’armature en aluminium d’une grande baie vitrée coulissante.

La balle a poursuivi sa course en ricochant sur le plafond du salon, traversé le mur de cette maison moderne à armature en bois, ainsi que la porte menant au garage. C’est à l’autre bout du garage que le projectile a fini sa course. Il aura traversé l’intégralité de la maison en une fraction de seconde, et n’aurait laissé aucune chance à quiconque se serait trouvé sur sa trajectoire.

« C’est complètement fou, s’insurge Éric Germain, fils de Françoise Alves de Oliveira, alerté juste après le tir. Le coup de feu a été tiré en direction de la maison, dans le champ de maïs en contrebas. C’est totalement irresponsable. Nous venons souvent dans cette maison, nos enfants aussi. Il y aurait pu y avoir des morts. » Françoise Alves de Oliveira va déposer plainte.

Enquête en cours

La gendarmerie de Laon s’est immédiatement rendue sur place pour une expertise. « Nous avons eu la confirmation qu’un groupe de neuf chasseurs patrouillait dans ce secteur au moment de l’accident, confirme le capitaine Laurent Coulon. Nous avons identifié deux tireurs. L’un était sur place et s’est vu confisquer son arme et ses munitions. Le deuxième est convoqué à la gendarmerie de Laon avec son équipement ce dimanche. D’après nos premières constatations, le tireur visait un sanglier. »