Vortex polaire: de l’air arctique pétrifie les habitants du Canada et des Etats-Unis

Les températures ne sont pas toujours les mêmes. Nous avons plus froid certains jours que d’autres, même si la température mesurée est la même. C’est l’effet du refroidissement lié au vent et donc la sensation de notre peau qui en est le responsable. Ce phénomène a été étudié par Paul Siple, un scientifique de l’United States Antarctic Service Expedition, entre 1939 et 1941, et il l’a qualité de Windchill factor en défendant sa thèse doctorale sur le froid en Antarctique et ses effets sur les explorateurs. Ce Windchill factor, ou refroidissement éolien, appelé aussi température ressentie, représente la sensation de froid produite par le vent pour une température de l’air ambiant donné. C’est ce dont souffrent pour l’instant les habitants du Canada et des Etats-Unis depuis qu’un vortex polaire s’étend sur cette région, avec des températures de -78º C ressentie à certains endroits.