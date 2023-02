Nucléaire: changer ou ne pas changer la loi, nouveau débat dans la Vivaldi

Les débats et interviews du week-end ont alimenté la discussion gouvernementale sur la prolongation du nucléaire.

La loi (datant de 2003) prévoit toujours la sortie du nucléaire en 2025. Mais la Vivaldi a déjà décidé de prolonger deux réacteurs pour dix ans et envisage d’en prolonger trois autres pour assurer l’approvisionnement énergétique des hivers 2025-2026 et 2026-2027. Une victoire idéologique pour les libéraux du gouvernement fédéral, qui continuent à mettre la pression. Après le président du MR, c’est celui de l’Open VLD, Egbert Lachaert, qui a réclamé ce week-end à la VRT une modification de cette loi, qui devrait selon lui être « complètement remplacée » par « une nouvelle loi avec de nouveaux délais ». Les libéraux flamands, comme leurs homologues francophones, sont par ailleurs partisans de la construction de SMR (petits réacteurs nucléaires modulaires), ce qui nécessite un changement de la loi.

À lire aussi Vers une prolongation de cinq réacteurs nucléaires? Déjà une victoire pour le MR

Une position qui a aussi reçu le soutien de Sammy Mahdi, président du CD&V, dimanche, sur RTL et la VRT. Mais pas de la vice-Première Groen, Petra De Sutter, qui a, elle, affirmé à la VRT que le gouvernement n’abolirait ni ne modifierait fondamentalement la loi sur la sortie du nucléaire sous cette législature. Tout au plus accepte-t-elle que les données contenues dans la loi soient amendées.

À lire aussi Accord sur le nucléaire: des «petits réacteurs modulaires» en 2040?

Pierre-Yves Dermagne, pour le PS, et Bénédicte Linard, pour Ecolo, s’en sont, eux, tenus sur RTL à la décision gouvernementale de vendredi de faire étudier par les experts la possibilité de prolongation pour deux hivers de trois réacteurs supplémentaires (Tihange 1 et Doel 1 et 2).