L’Union ne fait qu’une bouchée de Zulte et suit le rythme de Genk (4-0)

L’Union a bouclé la 24e journée de la phase régulière de Jupiler Pro League par une 17e victoire, 3-0 face à Zulte Waregm ,dimanche. Les Saint-Gillois ont pu compter sur des réalisations signées Puertas (9e), Boniface (55e), sur des passes décisives données par le nouveau renfort Yorbe Vertessen, Nilsson (79e) et Teuma (89e). Après ce seizième match consécutif sans défaite en championnat, l’Union totalise 55 points et reste deuxième au classement à 7 points du leader Genk, lequel s’est imposé peu auparavant à La Gantoise (2-3). Zulte Waregem reste 16e avec 20 points à deux longueurs de Courtrai,15e, premier club qui échappe à la zone rouge.

Karel Geraerts, le coach unioniste, avait décidé de procéder à cinq changements par rapport à l’équipe qui avait battu mardi l’Antwerp en demi-finale de la Coupe. Van der Heyden, Lazare, Lapoussin et Kandouss avaient cédé leur place à Machida, Adingra Puertas et Sykes. Enfin en attaque, Vertessen remplaçait Nilsson. Le substitut dans l’effectif de Dante Vanzeir, en partance pour New York en MLS qui a donné le coup d’envoi et dit au revoir aux supporters en se mêlant ensuite au kop pendant le match, s’est immédiatement signalé par un tir cadré (2e).