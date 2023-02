A Kinshasa, Hadja Lahbib a découvert la mobilisation patriotique face à la guerre et le désarroi

La ministre des Affaires étrangères a pris la mesure des inquiétudes que suscite le conflit qui s’aggrave au Nord-Kivu et pourrait déboucher sur une guerre ouverte entre Kinshasa et son voisin rwandais.

Le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté »… Cette phrase de Gramci pourrait résumer le périple de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib : en Angola comme à Kinshasa, elle a découvert combien la Belgique demeurait présente dans les souvenirs mais surtout dans les attentes de ses interlocuteurs. Mais elle a aussi pris la mesure des inquiétudes que suscite le conflit qui s’aggrave au Nord-Kivu et pourrait déboucher sur une guerre ouverte entre Kinshasa et son voisin rwandais.

Le mini-sommet qui a réuni à Bujumbura les chefs d’Etat de la région, dont Paul Kagame et Félix Tshisekedi – qui se sont regardés en chiens de faïence – n’a rassuré personne, bien au contraire : il a confirmé que la force militaire déployée au Nord-Kivu par la communauté est africaine (EAC) est en passe de suivre les traces de la Monusco (la mission de paix des Nations unies au Congo), qui prépare son départ après deux décennies de présence.