Excisions: une campagne pour accompagner les victimes de mutilations génitales

J’ai fait plusieurs séances avec la sexologue du centre : elle m’a appris à m’aimer, à me connaître vraiment comme je suis, à me sentir bien, libre. C’est moi qui décide, c’est mon corps, c’est ma vie », témoigne Sally, victime de mutilations sexuelles féminines, tout comme 23.000 autres femmes en Belgique. Ces interventions, pratiquées à des fins non thérapeutiques, aboutissent à des lésions ou à l’ablation (partielle ou totale) des organes génitaux, qui peuvent entraîner des graves conséquences sur la vie d’une femme. Outre les répercussions immédiates de ces violences basées sur le genre, telles qu’une infection ou un décès, ces femmes peuvent faire face à des troubles de la sexualité, des complications médicales lors d’un accouchement, un manque de confiance en soi…