Manchester City s’incline à Tottenham et ne profite pas du faux pas d’Arsenal

Chez les Citizens, Kevin De Bruyne est monté au jeu à la 59e. S’ils restent deuxièmes (45 points), les Skyblues restent à cinq longueurs des Gunners avec un match joué en plus. Tottenham consolide sa cinquième place (39 points).

Alors que Tottenham était sous la domination territoriale des Citizens, Harry Kane lui a donné l’avance, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club avec 267 buts (15e, 1-0). Après avoir payé cash une mauvaise relance, City s’est heurté à la présence défensive des Spurs Le scénario a été identique en seconde période: les Citizens ont poussé de plus en plus avant de voir leurs adversaires conserver le ballon dans les dix dernières minutes surtout après l’exclusion de Romero (87e)..

En France, Lens, qui a concédé le partage 1-1 à Brest, n’est décidément pas très fringuant pour le moment. Titulaire avec les Nordistes, Loïs Openda est sorti à la 72e. Lens reste troisième avec 46 points tout comme Marseille (2e), qui a disputé un match de moins. Brest est 14e (20 points). Après un début de match où les deux équipes se sont neutralisées, les Nordistes ont haussé le ton, mais ils ne sont pas parvenus à tromper Marco Bizot alors qu’ils ont eu trois réelles occasions. L’ex-gardien de Genk a remporté son duel face à Deiver Machado (34e), a sorti d’un arrêt réflexe un coup de tête de Julien Le Cardinal avant de détourner une reprise du gauche de Loïs Openda (45e+5). En seconde période, Lens a joué avec le feu en défense et Jérémy Le Douaron l’a puni (53e, 1-0). Les Artésiens ont réagi et ont égalisé par Jonathan Gradit, qui a profité d’un cafouillage consécutif à un centre d’Ismaël Boura (83e, 1-1).

En Allemagne, Wolfsburg n’a pas été en mesure de barrer la route du Bayern Munich, qui s’est imposé 2-4. Face à Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw, les Bavarois n’ont pas fait traîner les choses puisqu’ils menaient 0-3 avant d’atteindre le milieu de la première période via deux frappes du droit de Kingsley Coman (9e, 14e) et une reprise de la tête Thomas Müller (19e, 0-3). Les Loups se sont accrochés et ont été récompensés de leur effort juste avant la pause par Jakub Kaminski (44e, 1-3).

À la reprise, réduit à dix suite à l’exclusion de Joshua Kimmich (54e), le FCB a encore alourdi le score par Jamal Musiala (73e, 1-4). Les champions en titre avaient cause gagnée malgré la réduction du score par Mattias Svanberg, sur passe de l’ex-Anderlechtois Lukas Nmecha (81e, 2-4). Après 19 journées, le Bayern est leader avec 40 points, devant l’Union Berlin (39). Wolfsburg est 7e (29 points).