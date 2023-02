Legend Boucles de Bastogne: victoire de Stouf, sans se la péter

Stefaan Stouf et son copilote Joris Erard ont remporté dimanche les Legend Boucles de Bastogne au volant de leur Ford Escort Mk1. A l’issue d’un final haletant, ils ont devancé sur le podium la BMW 325i de Kenis-Vanoverschelde et la Ford Escort, celle de Daco-Spittaels. S’il a connu un gros succès populaire, et qu’une spéciale a même dû être annulée dimanche matin en raison d’un public trop nombreux dans des zones interdites, le rallye n’a pas souffert d’incident majeur.