Alexander De Croo tacle Paul Magnette: «Le PS a tous les leviers en main pour faire quelque chose à ce sujet»

Le Premier ministre De Croo ne veut pas anticiper la décision éventuelle du kern. Mais selon le Premier ministre, il est logique que le gouvernement supprime progressivement les mesures de soutien dès que les prix et les factures baissent à nouveau. « En tant que gouvernement, à un certain moment, vous devez dire : nous avons soutenu, nous avons soutenu très généreusement, mais lorsque les prix chutent, en tant que gouvernement, vous devez également prendre du recul et vous concentrer sur les personnes qui, autrement, ne peuvent vraiment pas joindre les deux bouts », a déclaré M. De Croo. « Sur la base de ce que nous voyons, nous devons nous préparer à la normalisation. Notamment avec la réduction d’un large tarif social et le passage à un système de droits d’accises », a ajouté le Premier ministre.

Le Premier ministre s’en prend à Magnette

De Croo a également critiqué le président du PS, Paul Magnette. Ce dernier s’est « déclaré » en début de semaine candidat au poste de premier ministre pour le prochain gouvernement fédéral. « Nous sommes à un peu moins de 500 jours des élections. Apparemment, M. Magnette y travaille. Si j’étais à sa place, je serais préoccupé par l’écart gigantesque – qui continue de se creuser – entre le nombre d’employés en Flandre et le nombre de chômeurs en Wallonie. Le PS a tous les leviers en main pour faire quelque chose à ce sujet », a estimé le Premier ministre.