Un nouveau monde s’ouvre à Thibau Nys

C’est un maillot qu’il ne portera pas mais un titre qu’on ne lui enlèvera jamais. Comme un 17e… tatoo sur sa peau multi-perforée, qu’il compare volontiers à un roman de vie. Thibau Nys est devenu champion du monde chez les espoirs, samedi à Hoogerheide, juste avant de faire ses adieux à cette catégorie pour faire le bond vers le peloton pro. Vingt-cinq ans précisément après le second titre planétaire de son papa Sven, le jeune coureur recruté par le Team Trek-Segafredo a fait la course en tête de bout en bout et enfilé un maillot arc-en-ciel qui n’est pas la première tenue distinctive à colorer sa garde-robe.

Il avait une première fois souri sous l’arc-en-ciel parmi les juniors (2020) mais ce jeune puncheur s’était déjà aussi paré de la vareuse blanche de champion d’Europe sur route, sur l’exigeant parcours de Trente (2021).