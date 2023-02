La Belgique a perdu 320.000 bovins depuis 2016

Partout en Europe et de façon encore plus significative en Belgique, le cheptel bovin se réduit année après année, qu’il soit laitier ou viandeux. Le phénomène du véganisme n’explique pas tout.

C’est un constat en Belgique et ailleurs en Europe, le nombre de bovins présents dans nos pâtures et nos étables diminue de façon régulière. En trente ans, le cheptel s’est réduit d’environ 30 % et comptait l’an passé un peu plus de deux millions d’animaux dans notre pays, avec une dominance de races laitières en Flandre et de viandeuses en Wallonie. Cette région a d’ailleurs perdu la moitié de son cheptel laitier en trente ans tandis que le pays a perdu 320.000 bovins depuis 2016.

En 2021, le nombre total de bovins répertoriés en Belgique se situait à environ 2,25 millions de têtes, pour 1,05 million en Wallonie. Un cheptel qui a diminué de 4,8 %, pour une baisse moyenne de 2 % à l’échelle européenne. Cette régression touche toutes les classes d’âge et a été la plus marquée chez les bovins de moins d’un an, ce qui signifie que la population bovine continuera à diminuer.