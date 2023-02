Genk s’impose à Gand: Arokodare, le remplaçant d’Onuachu, a déjà marqué

Chez les Buffalos, Malick Fofana, 17 ans, a remplacé Ibrahim Salah, parti à Rennes et après plusieurs semaines avec une défense à quatre, Hein Vanhaezebrouck a opté pour un trio avec Kamil Piatkowski côté droit. A Genk, Wouter Vrancken a titularisé Aly Samatta pour pallier le départ de son buteur Paul Onuachu et a aligné un nouvel axe défensif avec Mark McKenzie et Carlos Cuesta. Le duo n’a pu empêcher Hong d’ouvrir le score sur une balle en retrait de Hugo Cuypers (9e, 1-0). Alors que les Limbourgeois s’étaient montrés laborieux, Patrik Hrosovsky a effectué une passe filtrante à Paintsil. Après avoir évité une intervention de Paul Nardi, l’attaquant ghanéen a inscrit son dixième but de la saison en plaçant le ballon entre les jambes de Jordan Torunarigha replié devant la ligne de but (23e, 1-1).

Au retour des vestiaires, les Buffalos sont apparus plus décidés mais la volée de Fofana était trop axiale pour tromper Maarten Vandevoordt (46e). Peu inquiétés, les leaders ont pris l’ascendant et sans un arrêt réflexe de Nardi, Daniel Munoz leur aurait donné l’avance (62e). Peu après, le coach limbourgeois a sorti Bilal El Khanonous et Samatta pour lancer son duo nigérian Sor et le nouveau venu Toluwalase Arokodare (65e). Les deux remplaçants ont directement été impliqués dans une action victorieuse: sur une passe d’Arokodare, Trésor a centré pour Sor dont la reprise de la tête a glacé Nardi (67e, 1-2). Après avoir été à la base du second but, l’attaquant venu d’Amiens a ponctué sèchement une combinaison lancée par Angelo Preciado, qui avait mis trois défenseurs dans le vent (86e1-3). Ce n’était pas un coup décisif puisque Depoitre a rendu le final excitant en profitant d’une mauvaise sortie du gardien adverse (88e, 2-3).