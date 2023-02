Adem Zorgane après le partage de Charleroi face à Malines: «On a eu un problème mental en première mi-temps...»

« On a livré une première mi-temps catastrophique. C’était dur d’encaisser après dix minutes, après une passe qui a éliminé tout notre bloc. L’entraîneur a voulu mettre en place un autre système, mais Malines a marqué tout de suite. C’était un problème mental en première mi-temps. On a un peu stressé. L’adversaire gagnait beaucoup de deuxièmes ballons et a pu placer beaucoup de contres rapides. On a été meilleurs ensuite, après le discours de l’entraîneur et, bien sûr, la carte rouge à Malines », analysait Adem Zorgane.

Avec deux buts, le médian algérien, plus prodigue en assists (7) qu’en goals (1) jusque-là cette saison, aura été le grand ordonnateur de cette métamorphose. « L’entraîneur m’a demandé de jouer plus haut. Mais si ce n’est pas moi qui avais marqué les deux buts, cela aurait peut-être été un autre joueur », expliquait-il. Pourtant, l’égalisation ne devait rien au hasard. « J’ai parlé avec Jules (Van Cleemput). Il a une bonne qualité de centre. Quand le ballon est arrivé dans ses pieds, je savais qu’il allait viser au second poteau. »