Wout van Aert après sa deuxième place au Mondial de cyclo-cross: «Je n’étais pas le meilleur...»

Il avait dominé son sujet au fil de l’hiver, et mathématiquement pris la mesure de son rival de toujours (6-4 dans leurs duels avant le Mondial). Wout van Aert vient de refermer l’une des meilleures campagnes de cyclo-cross de sa carrière mais il a perdu la bataille finale, la seule qui comptait vraiment. L’air de rien, le Campinois n’a plus porté la jolie tunique irisée depuis 2018, une éternité pour un champion de ce calibre (28 ans).

Franc et beau joueur comme à son habitude, malgré l’empilement des accessits sur son CV (Mondiaux sur route, CLM et cyclo-cross, JO, monuments des classiques), le coureur Jumbo-Visma admettait à la fois le haut niveau d’efficience de Mathieu van der Poel d’un bout à l’autre du Mondial et l’erreur de jugement commise dans les derniers hectomètres d’une course qui ne tolérait que l’excellence.