Il n’y a pas de mobilité douce sans confort de travail

Le deux-roues devient le deuxième mode de transport privilégié en Belgique après la voiture, même s’il reste boudé par les Wallons. L’utilisation des transports en commun, affectée par la crise sanitaire et le télétravail, est, elle, en chute libre.

Les Wallons ne prennent pas le vélo pour aller travailler. Ou si peu. C’est le principal enseignement de l’enquête menée par le service fédéral de la Mobilité auprès des employeurs. Si les travailleurs bruxellois et flamands sont de plus en plus nombreux à « vélotafer », leurs homologues wallons jouent les lanternes rouges. Ces derniers préfèrent en grande majorité la voiture : elle représente 84,7 % du mode de transport adopté.

Pour expliquer ces disparités, les employeurs expliquent qu’il faut tenir compte de la structure du paysage, mais également de l’infrastructure cyclable. C’est une évidence : se rendre à vélo de Vresse-sur-Semois à Paliseul est autrement plus sportif que d’aller de Knokke à Ostende, a fortiori si les pistes dédiées à la petite reine sont rares, voire inexistantes.