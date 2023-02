Arnaud De Lie a été éblouissant sur l’Étoile de Bessèges: «Je sens que la forme ne fait que monter»

Direction la maison pour Arnaud De Lie. Plus de huit heures de voiture pour remonter d’Alès, dans le Sud de la France, vers son enchanteresse province du Luxembourg. « C’est Max’ (Monfort) qui conduit, moi j’étends les jambes », se marre le Belge, monstrueux sur une Étoile de Bessèges qu’il n’a cessé d’illuminer de sa classe. Double vainqueur d’étape, maillot de meilleur sprinteur sur les épaules, encore impressionnant samedi dans l’étape des gros pourcentages qu’il termine huitième à un souffle de Thibaut Pinot, le leader de Lotto – Dstny a bouclé la course à étapes française remportée par Nelson Powless à une septième place porteuse de bien des enseignements. Maîtrise, force mentale, puissance athlétique évidemment… Arnaud De Lie pédale en patron, à même pas vingt-et-un ans. Avec déjà trois victoires cette année en six journées, il réalise ce qu’il définit lui-même comme « un début de saison parfait ».