Thorgan Hazard, buteur éclair avec le PSV

Le Diable, prêté par Dortmund jusqu’en fin de saison, a marqué -après six minutes- pour ses grands débuts avec le PSV (2-2 à Feyenoord). Comme Luc Nilis, Gilles De Bilde et Dries Mertens avant lui.

Alors qu’Eden Hazard enchaîne les galères, son frère cadet retrouve le sourire : montée au jeu à la 62e minute de jeu et, déjà, premier but à la 68e sur son premier tir avec son nouveau club. Thorgan a mis moins de 360 secondes pour ouvrir son compteur en Eredivisie, rejoignant ainsi Luc Nilis, Gilles De Bilde et Dries Mertens, les autres Belges qui avaient trouvé le chemin des filets pour leurs grands débuts avec le PSV. Le tout dans le choc au sommet à Feyenoord qui plus est pour le Diable rouge. De quoi valider son choix d’aller chercher à Eindhoven du temps de jeu dont il ne bénéficiait plus à Dortmund (738 minutes toutes compétitions confondues cette saison) ainsi que des sensations qui lui faisaient défaut (un seul goal inscrit avec le Borussia).