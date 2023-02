Le Sporting Charleroi s’en sort très bien sur la pelouse de Malines...

Les Zèbres pouvaient pousser un grand ouf de soulagement ce dimanche au moment de quitter l’Afas Stadion. Malmenés et parfois ridiculisés par Malines durant la première heure de jeu, les Sambriens s’en sont finalement sortis avec le minimum acceptable, à savoir une unité. S’ils auraient même pu revendiquer les trois points au vu de la physionomie de la toute fin de match, les joueurs de Felice Mazzù ne méritaient certainement pas de ramener plus d’un point de ce déplacement en terres anversoises. « Sur l’ensemble du match, le partage est justifié et cohérent, même si en fin de match, on aurait pu passer devant, sans notamment un bel arrêt de Coucke et une tête de Bayo de peu à côté », pointait Felice Mazzù.