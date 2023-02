L’Inter, avec Lukaku en fin de rencontre, remporte le 178e derby milanais

Grâce à un but de Lautaro Martinez (34e), l’Inter a remporté le 178e derby de Milan en championnat d’Italie de football programmé dimanche soir dans le cadre de la 21e journée de Serie A.

Chez les Interistes, Romelu Lukaku est monté au jeu (72e). Côté milanista, Stefano Pioli a titularisé Divock Origi, remplacé à la 54e, a lancé Alexis Saelemaekers (55e) et a laissé sur le banc Charles De Ketelaere et Aster Vranckx. L’Inter reste 2e du classement avec 43 points à 13 points de Naples. Milan est 6e avec 38 points autant que la Lazio (4e) et Atalanta (5e). la Roma est 3e (40 pts).

La vraie surprise dans le clan intériste était la présence de Milan Skriniar. Aux prises avec la direction dans un bras de fer dans le cadre d’un éventuel transfert au PSG, le Slovaque n’avait pas été retenu lors du match de Coupe mardi contre l’Atalanta. Néanmoins, il s’est vu retirer le brassard de capitaine au profit de Martinez. La première mi-temps a été un monologue des Nerazzurri (73% de possession de balle) avec des occasions coup sur coup pour Federico Dimarco et Martinez (5e) et Nicolo Barella (24e). Ciprian Tatarusanu , qui s’est encore sauvé des poings sur un corner de Dimarco, n’a rien pu faire lorsque Martinez a dévié de la tête un coup de coin botté par Hakan Calhanoglu, un ancien joueur de l’AC Milan (34e, 1-0).