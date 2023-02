Sam Smith se renouvelle enfin

Universal Music.

À la sortie de son troisième album en 2020, on s’était plaint que le ton geignard en mal d’amour du chanteur britannique devenait systématique, voire lassant. Sam nous a entendu et après avoir dit au revoir à son style de ballade gospel sur Love Me More en ouverture, il décide enfin de varier son propos avec des rythmiques plus défoulantes, au travers notamment d’un r’n’b davantage destiné aux dancefloors (à l’image de Lose You). Sam, toujours en quête d’amour, se révèle davantage ici, avec des sonorités plus explosives, même si ses thématiques obsessionnelles ne l’ont pas tout à fait quitté. De nombreux duos, dont le Who We Love avec Ed Sheeran, parsèment cette mue qui ne repose plus uniquement sur cette voix de tête. Sam le dit lui-même : il se sent comme un cocon devenu papillon…