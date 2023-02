Teddy Teuma après la victoire de l’Union face à Zulte: «On a su rendre ce match facile»

« Il y a eu match mais on a su le rendre facile en inscrivant le premier but assez tôt dans la rencontre, ce qui était plutôt compliqué ces derniers temps », expliquait-il. « Après, on a montré qu’on avait un groupe compétitif qui a su s’imposer avec la manière avec un onze de base remanié. Défensivement, aussi, on enchaîne les « clean-sheets », preuve que toute l’équipe bosse bien. Et quand tous les attaquants marquent, cela nous facilite la tâche. »

Pour ses débuts en qualité de titulaire Yorbe Vertessen n’a pourtant pas marqué. Mais il a convaincu en se mettant d’emblée au diapason de l’équipe et en « faisant preuve de beaucoup d’altruisme, ce qui n’est pas la qualité première des attaquants », souriait encore Teuma. « Je suis venu pour jouer davantage et je n’ai donc pas été vraiment surpris de débuter », notait le transfuge du PSV. « Disons que cette titularisation est arrivée plus rapidement prévu. J’ai d’emblée été bien accueilli et après avoir joué dans un club comme le PSV, j’apprécie la chaleur qu’il y a ici mais aussi cette belle ambition qui se traduit sur le terrain par un jeu de qualité qui me convient parfaitement. J’espère pouvoir continuer à me montrer décisif pour mon club. »