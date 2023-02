Shania Twain veut retrouver sa couronne

Republic-Universal Music

Précédé l’été dernier du best of Not Just A Girl censé la replacer au centre de l’échiquier pop féminine et rappeler à la nouvelle génération que la chanteuse canadienne de 57 ans – aujourd’hui complètement balayée par Taylor Swift – a tout de même obtenu quatre disques de diamants aux États-Unis. L’interprète de Man ! I Feel Like A Woman ! a remporté cinq Grammy Awards et vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde. La revoici avec du neuf, ce croisement de pop et de country lambda qui l’a rendue célèbre, destiné au travers d’une vaste tournée mondiale à lui restituer son trône (quitte à se prendre à cheval pour la reine Beyoncé). Bonne chance !