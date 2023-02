Joie et pêche selon Hyphen Hyphen

Parlophone-Warner Music

Lauréat du meilleur groupe live aux Victoires de la Musique de 2016, Hyphen Hyphen est de retour avec un troisième album récemment défendu à l’AB. Intitulé C’est La Vie et précédé par les deux premiers singles Don’t Wait For Me et Too Young, ce disque du trio niçois renoue avec ce qui fait son identité depuis plus de dix ans : une sincérité totale à apporter joie et pêche à un public qui ne manque jamais de le retrouver en concert. Enregistré dans les conditions du live dans le fameux studio I.C.P. d’Ixelles, ce disque s’ouvre pour une fois à de grosses pointures internationales comme Glen Ballard à la coécriture de deux titres, ou encre Mark « Spike » Stent et Dan Grech au mix. Le résultat n’en est plus que soigné, l’équilibre entre l’énergie développée sur scène et la finesse des mélodies étant ici bien préservé. Chantant toujours en anglais une pop à la foi dansante, mélancolique et hédoniste, peut-être pas très originale, Hyphen Hyphen avec ses influences seventies reste, dans le paysage français, une curiosité.