L’Union découvre un Vertessen plus passeur que buteur

Pour sa première titularisation, le transfuge du PSV a eu un pied dans 2 des 4 buts saint-gilllois. Une heure de jeu pour deux assists. Nieuwkoop, Boniface, Nilsson et Teuma sont tous passés par la case but dans un match où Zulte n’a pas existé.

Sous l’œil averti d’un certain Dante Vanzeir, présent dans le kop saint-gillois dans l’attente de son permis de travail pour pouvoir étrenner son rêve américain à New-York et qui a littéralement craqué après l’hommage rendu par les supporters (« Ce seront à jamais les années les plus poignantes de ma carrière »), l’Union a aligné son 20e match sans défaite sur le territoire national. Sa 17e victoire est signée une nouvelle fois du sceau d’un collectif huilé jusqu’aux profondeurs de son noyau, à la fois riche en quantité et en qualité.

Fidèle à ses principes de maintien de la confiance de la quasi-totalité de son groupe, Karel Geraerts continue donc à manager sa seconde partie d’hiver avec discernement, sachant qu’il la terminera en huitièmes de finale de l’Europa League, les 9 et 16 mars.