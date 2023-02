Joyeux Hanoucca avec Kurstin & Grohl!

RCA-Sony Music

On ne compte plus les collaborations et projets annexes du leader des Foo Fighters. Mais celle qu’il a initiée en 2020 avec le producteur Greg Kurstin en est à sa troisième édition en trois ans. Les deux premiers concerts en 2020 et 21 étaient virtuels pour cause de pandémie, contrairement au troisième qui s’est tenu dans un club de L.A. devant 250 personnels. L’idée est de ne jouer – pour la fête de Hanoucca – que des standards pop, rock et jazzy d’artistes juifs, en compagnie d’invités sympas. Le 5 décembre dernier, Grohl et Kurstin ont été rejoints sur la scène du Largo par P ! nk, Beck, Karen O, Jack Black, Kyle Gass, Judd Apatow, Inara George et la fille de Dave, Grohl, Violet. Des tubes, une bonne ambiance et du bon son, voilà ce qu’est ce disque !