Toma Nikiforov sauve les meubles belges, mais pas le podium à Paris

Il est rare quand le judo belge dépêche sa grosse artillerie en tournoi qu’il boucle son week-end sans la moindre médaille. C’est pourtant ce qui lui est arrivé, ces samedi et dimanche, au prestigieux Grand Chelem de Paris.

Après les septièmes places enregistrées le premier jour par Charline Van Snick en moins de 52 kg et Mina Libeer en moins de 57 kg, on s’attendait à l’un ou l’autre podium le lendemain avec l’entrée en lice de Gaby Willems (moins de 70 kg), Matthias Casse (moins de 81 kg), Sami Chouchi (moins de 90 kg) – où il n’est, il est vrai, toujours qu’un débutant – et Toma Nikiforov (moins de 100 kg). Rien de tout ça !