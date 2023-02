Le débrief de Philippe Albert: «Le Standard va se mordre les doigts pour le top 4»

1 Quand tu mènes à 10 minutes de la fin, tu dois garder un résultat.

« Les Rouches ont encore perdu au Cercle une occasion de se rapprocher du top 4. Après Seraing et Saint-Trond, cela devient répétitif. Je sais que tout le monde à Sclessin aurait crié au fou si on avait dit en début de saison que le Standard serait 6e avec le top 4 en point de mire au mois de février. Ils ratent le coche alors que cette 4e place est plus disputée que prévu : Bruges est fantomatique, La Gantoise gaspille. Il y avait un coup à jouer mais le Standard pourrait payer cash son incapacité à conserver un résultat.