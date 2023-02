Grammy Awards: Beyoncé devient l’artiste la plus couronnée de l’histoire des Grammy Awards

La chanteuse américaine Beyoncé est devenue dimanche soir l’artiste la plus récompensée par des Grammy Awards, lors de 65e cérémonie de remise des prix de l’industrie musicale à Los Angeles. En récoltant un 32e gramophone dimanche, elle a battu le record de 31 Grammys détenu jusqu’à ce jour par le chef d’orchestre Georg Solti.

« J’essaie de ne pas être trop émotionnelle. J’essaie de juste recevoir cette soirée », a fait part l’artiste de 41 ans en recevant la récompense qui lui a valu de battre ce record, dans la catégorie Meilleur album Dance/Electronic pour « Renaissance », opus aux accents dance, house et disco.

La star afro-américaine, « Queen B », était nommée dans neuf catégories dans l’édition 2023 des Grammys. Elle a été victorieuse dans quatre d’entre elles en cours de soirée, lui permettant de battre ce record.

Quatre récompenses pour Beyoncé, mais pas les plus prestigieuses

Le chanteur britannique Harry Styles a remporté dimanche le prix du meilleur album de l’année aux Grammy Awards, une victoire surprise face aux grandes favorites Beyoncé, à qui la récompense échappe encore, ou Adele. La sensation pop a raflé la récompense la plus convoitée de cet équivalent des Oscars pour la musique grâce à « Harry’s House », son troisième opus. Un disque où les synthétiseurs et l’acoustique douce s’accompagnent de paroles très personnelles, pour en faire l’album le plus intime de la star britannique.

La chanteuse et guitariste américaine de blues, folk et country Bonnie Raitt a quant à elle remporté dimanche le prix de la chanson de l’année avec son titre « Just Like That », une surprise aussi face aux poids lourds Beyoncé, Taylor Swift et Adele. La concurrence était féroce dans cette catégorie, l’une des plus prestigieuses de ces « Oscars de la musique », mais le prix revient finalement à la chanteuse de 73 ans, saluée par la critique, et qui comptait déjà 10 gramophones à son actif.

La chanteuse américaine Lizzo a aussi devancé les grandes favorites Beyoncé et Adele, en remportant dimanche le prix du meilleur enregistrement de l’année grâce à son titre « About Damn Time ». Ce prix d’interprétation a un goût de revanche pour Lizzo. En 2020, elle était largement pressentie comme la grande gagnante, mais avait finalement dû s’incliner face au phénomène pop Billie Eilish.