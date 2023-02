Russie: de nouvelles révélations sur le patriarche Kirill

Selon les quotidiens Le Matin Dimanche et la Sonntagszeitung, la fiche établie par la police fédérale sur celui qui est aujourd’hui le chef spirituel de l’Eglise orthodoxe russe « confirme que “Monsignor Kirill”, comme il est appelé dans ce document, appartient au KGB », le service de renseignement extérieur du temps de l’Union soviétique.

Au début des années 70, le patriarche, qui soutient avec ferveur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, vivait à Genève pour officiellement représenter le patriarcat de Moscou auprès du Conseil œcuménique des Eglises (COE).

La mission de Kirill, dont le nom de code était « Mikhaïlov », était aussi d’influencer ce conseil, infiltré par le KGB dans les années 70 et 80. L’objectif des Soviétiques était alors d’amener l’institution genevoise à dénoncer les Etats-Unis et leurs alliés, et de modérer ses critiques contre le manque de liberté religieuse en URSS, rappellent les quotidiens, qui soulignent que l’Église russe « refuse tout commentaire sur l’activité d’espionnage de Kirill à Genève ».