Météo: la Belgique en alerte jaune, voici les prévisions région par région Ce risque semble toutefois plus limité sur l’ouest du pays.

Par Belga Publié le 6/02/2023 à 08:14 Temps de lecture: 2 min

Ce lundi matin jusqu’à 10h, de faibles gelées toucheront plusieurs endroits dans l’intérieur du pays. Les conditions pourront donc être localement glissantes, que ce soit à cause de la présence de plaques de glace en Ardenne ainsi qu’en Campine et/ou de givre suite aux brumes et brouillards déjà présents ou qui pourront encore se former en ce début de matinée en Basse et Moyenne Belgique. Ce risque semble toutefois plus limité sur l’ouest du pays. Le ciel sera dégagé lundi matin sur l’ouest du pays. Ailleurs, il faudra d’abord composer avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard localement givrant, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable sur l’ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés dans le centre et des valeurs proches de 7 degrés dans l’ouest, sous un vent faible à modéré, qui soufflera de secteur nord-est.

En soirée, il fera sec et dans l’ensemble peu nuageux. Dans le courant de la nuit, le risque de brume et de brouillard augmentera dans l’ouest du pays. Les minima oscilleront entre 5 degrés en Haute Belgique et 1 ou 2 degrés en Basse Belgique. Le vent sera généralement faible, et en Ardenne modéré, de secteur est à nord-est. Une fois la grisaille dissipée, la journée de mardi sera marquée par un temps ensoleillé. On notera toutefois la présence de brouillards givrants au petit matin, principalement à l’ouest de l’Escaut. En cours de journée, les températures atteindront des valeurs de 1 à 3 degrés en Ardenne et de 4 à 6 degrés en Basse et Moyenne Belgique.